Chicago Symphony Orchestra

Manfred Honeck, conductor

Paul Lewis, piano; Regula Muhlemann, soprano

All Mozart:

La Clemenza di Tito Overture

Exultate, Jubilate

Piano Concerto No. 27 in B-flat, K. 595

Great Mass in C minor: Laudamus te

Correi spiegarvi, oh Dio

Symphony No. 35 in D, K. 385 Haffner

Symphony No. 39 in E-flat, K. 543

Listen Saturday April 6 at 8 p.m.