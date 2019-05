Chicago Symphony Orchestra

Robert Chen, leading from Concertmaster's chair, violin soloist

Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K. 525

Mozart: Flute Concerto No. 2 in D, K. 314 (Stefan Ragnar Hoskuldsson, flute)

Mozart: Violin Concerto No. 3 in G, K. 216

Mozart: Symphony No. 25 in G minor, K. 183

Mozart: Oboe Concerto in C, K. 314 (Ray Still, oboe; Claudio Abbado, conductor)

Listen Saturday May 25 at 8 p.m.