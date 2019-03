New York Philharmonic

Shostakovich: Symphony No. 6 (Leonard Bernstein, conductor)

Shostakovich: Piano Concerto No. 2 (Helen Huang, piano; Kurt Masur, conductor)

Shostakovich: Symphony No. 14 (Teresa Kubiak, soprano; Isser Bushkin, bass; Leonard Bernstein, conductor)

Listen Thursday March 21 at 8 p.m.