New York Philharmonic

Jaap van Zweden, conductor

Yefim Bronfman, piano

Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-flat, Op. 19

Rachmaninoff: Symphony No. 2

Gershwin: Cuban Overture  (Zubin Mehta, conductor)

Copland: Danzon Cubano  (Leonard Bernstein, conductor)

Listen Thursday May 2 at 8 p.m.