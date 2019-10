New York Philharmonic

Sibelius: Symphony No. 2 in D (Zubin Mehta, conductor)

Berlioz: The Death of Cleopatra (Jennie Tourel, mezzo-soprano; Leonard Bernstein, conductor)

Berg: Lulu Suite (Angelina Reaux, soprano; Kurt Masur, conductor)

Liszt: Mephisto Waltz (Kurt Masur, conductor)

Listen Thursday October 31 at 8 p.m.