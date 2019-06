New York Philharmonic

Leonard Bernstein, conductor

Mahler: Symphony No. 4  (Reri Grist, soprano)

Mahler: Symphony No. 8: Veni, Creator Spiritus  (Adele Addison, Lucine Amara; Lili Chookasian, Jennie Tourel; Richard Tucker; Ezio Flagello; George London; Schola Cantorum; Juilliard Chours; Columbus Boychoir)

Mahler: Symphony No. 10: Adagio

Listen Thursday June 13 at 8 p.m.