Chicago Symphony Orchestra

Christoph von Dohnanyi, conductor

Martin Helmchen, piano

Mozart: Symphony No. 25 in G minor, K. 183

Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-flat, Op. 19

Mozart: Symphony No. 41 in C, K. 551 Jupiter

Poulenc: Concert Champetre  (Mahan Esfahani, harpsichord; Harry Bicket, conductor)

Listen Saturday December 28 at 8 p.m.