New York Philharmonic

Jaap van Zweden, conductor

Debussy: La Mer

Stravinsky: The Rite of Spring

Beethoven: Symphony No. 7

Brubeck: Dialogues for Jazz Combo and Orchestra  (Leonard Bernstein, conductor; Dave Brubeck Quartet)

Debussy: Rondes de printemps  (Leonard Bernstein, conductor; Saint Cecilia Orchestra)

Listen Thursday April 25 at 8 p.m.