Pittsburgh Symphony Orchestra

Leonard Slatkin, conductor

Michel Camilo, composer and piano

Dukas: The Sorcerer's Apprentice

Camilo: Piano Concerto No. 2 Tenerife

de Falla: Asturiana  (Noah Bendix-Balgley, violin; Leonard Slatkin, piano)

Ravel: Alborada del gracioso; Pavane for a Dead Princess; Menuet antique; Bolero

Listen Monday February 15 at 8 p.m.