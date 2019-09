Chicago Symphony Orchestra

Edo de Waart, conductor

Daniel Gingrich, horn

Mozart: Symphony No. 38 in D, K. 504 Prague

Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-flat, K. 447

Beethoven: Symphony No. 2 in D, Op. 36

R. Strauss: Metamorphosen

Listen Saturday September 7 at 8 p.m.