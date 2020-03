Chicago Symphony Orchestra

John Storgards, conductor

Gil Shaham, violin

Grieg: Peer Gynt Suite No. 1

Mendelssohn: Violin Concerto in E minor, Op. 64

Raimi: Anger Management (encore)

Sibelius: Symphony No. 1 in E minor, Op.39

Prokofiev: Lt. Kije Suite

Listen Saturday March 14 at 8 p.m.