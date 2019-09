New York Philharmonic

R. Strauss: Also sprach Zarathustra  (Giuseppe Sinopoli, conductor)

Haydn: Mass in B-flat Harmoniemesse  (Leonard Bernstein, conductor; Judith Blegen soprano; Frederica von Stade, mezzo-soprano; Kenneth Riegel, tenor; Simon Estes, bass; Westminster Choir)

R. Strauss: Death and Transfiguration  (Giuseppe Sinopoli, conductor)

Listen Thursday September 26 at 8 p.m.