San Francisco Symphony

James Gaffigan, conductor

Helene Grimaud, piano

Wagner: Parsifal Good Friday Spell

Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58

Mozart: Symphony No. 31 in D, K. 297 Paris

Barber: Symphony No. 1, Op. 9

Bach: Orchestral Suite No. 2 (Michael Tilson Thomas, conductor)

Listen Monday September 7 at 8 p.m.