New York Philharmonic

Jaap van Zweden, conductor

Emanuel Ax, piano

Mozart: Symphony No. 1

Haydn: Piano Concerto No. 11 in D

Stravinsky: Capriccio for Piano and Orchestra

Mozart: Symphony No. 41 in C, K. 551 Jupiter

Mozart: Symphony No. 25 in G minorĀ (Zubin Mehta, conductor)

Listen Thursday May 9 at 8 p.m.