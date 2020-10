New York Philharmonic

Alan Gilbert, conductor

Emanuel Ax, piano; Jennifer Zetlan, soprano; Jennifer Johnson Cano, mezzo-soprano; Paul Appleby, tenor; Joshua Hopkins, baritone; New York Choral Artists

Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-flat, K. 482

Mozart: 'Great' Mass in C minor, K. 427

Mozart: Magic Flute Overture

