Chicago Symphony Orchestra

Mussorgsky (arr. Rimsky-Korsakov): Night on Bald Mountain (Seiji Ozawa, conductor)

Falla: El Amor Brujo (Leontyne Price, soprano; Fritz Reiner, conductor)

James Lee III: Sukkot Through Orion's Nebula (Riccardo Muti, conductor)

Debussy: Three Nocturnes (Women of CSO Chorus; Sir Georg Solti, conductor)

R. Strauss: Also Sprach Zarathustra, Op. 30 (Pierre Boulez, conductor)

Listen Saturday October 31 at 8 p.m.