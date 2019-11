New York Philharmonic

Lyadov: The Enchanted Lake (excerpt) (Alan Gilbert, conductor)

Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Overture & Nocturne (George Szell, conductor)

Ives: Central Park in the Dark (Leonard Bernstein, conductor)

Schoenberg: Transfigured Night (Pierre Boulez, conductor)

Adolphe: Dark Sand, shifting Light (Alan Gilbert, conductor)

Stravinsky: Song of the Nightingale (Leonard Bernstein, conductor)

Mussorgsky: Night on Bald Mountain (Alan Gilbert, conductor)

Berlioz: Les Nuits d'ete (selection) (Joyce DiDonato, mezzo-soprano; Alan Gilbert, conductor)

Mahler: Symphony No. 7: Night Music II (Lorin Maazel, conductor)

Listen Thursday November 7 at 8 p.m.