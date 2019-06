New York Philharmonic

Dvorak: Symphony No. 9 From the New World (Kurt Masur, conductor)

Copland: Connotations (Leonard Bernstein, conductor)

Corigliano: Clarinet Concerto (Stanley Drucker, clarinet; Zubin Mehta, conductor)

Carter: A Symphony of Three Orchestras (Pierre Boulez, conductor)

Listen Thursday June 20 at 8 p.m.