New York Philharmonic

Christoph von Dohnanyi, conductor

Paul Lewis, piano

Brahms: Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15

Schumann: Symphony No. 2 in C, Op. 61

R. Strauss: Don Juan  (Alan Gilbert, conductor)

Dvorak: Slavonic Dance in A-flat, Op. 46, No. 3  (Leonard Bernstein, conductor)

Listen Thursday November 14 at 8 p.m.