Chicago Symphony Orchestra

Hannu Lintu, conductor

Pekka Kuusisto, violin

Sibelius: Finlandia

Nielsen: Violin Concerto, Op. 33

Trad. (arr. Kuusisto): Danish Bridal Tune

Nielsen: Helios Overture, op. 17

Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat, Op. 82

Sibelius: The Swan of Tuonela  (Frederick Stock, conductor)

Listen Saturday October 17 at 8 p.m.