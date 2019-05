Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti, conductor

Clementine Margaine, mezzo-soprano

Stravinsky: Scherzo Fantastique

Jennifer Higdon: Low Brass Concerto

Chausson: Poem of Love and the Sea, Op. 19

Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes

Bartok: Music for Strings, Percussion and Celesta  (Fritz Reiner, conductor)

Listen Saturday May 18 at 8 p.m.