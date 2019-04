Spoleto Festival USA Orchestra

Joe Miller, conductor

Lori Sims, piano; Jennifer Check, soprano; Avery Amereau, mezzo-soprano; Rolando Sanz, tenor; Matthew Anchel, bass; Westminster Choir; Charleston Symphony Orchestra Chorus

Beethoven: Mass in C, Op. 86

Beethoven: Choral Fantasy, Op. 80

Beethoven: Symphony No. 6 in F, Op. 68 Pastoral

Listen Friday April 12 at 8 p.m.