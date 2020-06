Buffalo Philharmonic

JoAnn Falletta, conductor

Adam Golka, piano

Falla: Ritual Fire Dance

Mozart: Piano Concerto No. 21 in C, K. 467

Faure: Pavane and Sicilienne

Beethoven: Symphony No. 3 in E-flat, Op. 55 Eroica

Converse: The Mystic Trumpeter

Listen Friday July 3 at 8 p.m.