From the 2019 BBC Proms:

Vienna Philharmonic

Andres Orozco-Estrada, conductor

Leonidas Kavakos, violin

Dvorak: Noonday Witch

Korngold: Violin Concerto

Dvorak: Symphony No. 9 From the New World

Janacek: Sinfonietta  (Charles Mackerras, conductor)

Listen Friday September 20 at 8 p.m.