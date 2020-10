SymphonyCast: Last Night Of The Proms

BBC Symphony Orchestra & BBC Singers

Dalia Stasevska, conductor

Golda Schultz, soprano

Nicola Benedetti, violin

Listen Friday October 2 at 8 p.m.

[program details]

Mozart: Marriage of Figaro Overture

Mozart: Deh vieni, non tadar

R. Strauss: Morgen

Tarrodi: Solus (world premiere)

Sondheim: Night Waltz

Sondheim: The Glamorous Life

Sibelius: Impromptu for Strings

Vaughan Williams: The Lark Ascending

Wallen: Jerusalem

Traditional: Fantasia on British Sea Songs

Levack: Derik's Bothy antics

Traditional: Beside the Sea

Traditional: The Sailor's Return

Arne: Rule Britannia

Traditional: Auld Lang Syne