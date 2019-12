New York Philharmonic

Virgil Thomson: The Seine at Night (Leonard Bernstein, conductor)

Milhaud: Les Choephores (Vera Zorina, narrator; Irene Jordan, soprano; McHenry Boatwright, bass; Virginia Babikian, soprano; Schola Cantorum; Leonard Bernstein, conductor)

Mahler: Symphony No. 4 (Irmgard Seefried, soprano; Sir Georg Solti, conductor)

Listen Thursday December 26 at 8 p.m.