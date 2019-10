New York Philharmonic

Vivaldi: Piccolo Concerto in C (Mindy Kaufman, piccolo; Zubin Mehta, conductor)

Hindemith: Mathis der Maler Symphony (Leonard Bernstein, conductor)

Mozart: Bassoon Concerto in B-flat, K. 191 (Judith LeClaire, bassoon; Christopher Hogwood, conductor)

John Knowles Paine: Symphony No. 2 in A (Zubin Mehta, conductor)

Listen Thursday October 17 at 8 p.m.