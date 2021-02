Vermont Symphony Orchestra

Mozart: Marriage of Figaro Overture (Anthony Princiotti, conductor)

Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol (Anthony Princiotti, conductor)

Beethoven: Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 (Jonathan Biss, piano; Jaime Laredo, conductor)

Listen Wednesday February 24 at 8 p.m.