Chicago Symphony Orchestra

Marek Janowski, conductor

Weber: Euryanthe Overture

Beethoven: Symphony No. 4 in B-flat, Op. 60

Wagner: Tannhauser Overture and Venusberg Music

Wagner: Die Meistersinger Preludes to Acts 3 and 1

Mozart: Bassoon Concerto in B-flat, K. 191 (Willard Elliot, bassoon; Claudio Abbado, conductor)

Listen Saturday March 13 at 8 p.m.