Winter Music

New York Philharmonic

Listen Thursday December 12 at 8 p.m.

J. Strauss, Jr.: Die fledermaus Overture (Danny Kaye, conductor)

Mozart: German Dance in D, K. 605 Sleigh Ride (Leonard Bernstein, conductor)

Bernard: Winter Wonderland (Skitch Henderson, piano and conductor)

Suesdorf: Moonlight in Vermont (Skitch Henderson, piano and conductor)

Anderson: Sleigh Ride (Skitch Henderson, piano and conductor)

Grieg (arr. Seidl): March of the Dwarfs (Leonard Bernstein, conductor)

Vivaldi: Winter from The Four Seasons (Frank Hang, violin and leader)

Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves (Sir Andrew Davis, conductor)

Poulenc: Gloria (Judith Blegen, soprano; Westminster Choir; Leonard Bernstein, conductor)

Prokofiev: Toika from Lt. Kije (Leonard Bernstein, conductor)

Prokofiev: Winter Bonfire selections (Skitch Henderson, piano and conductor)

Tchaikovsky: Nutcracker selections (Alan Gilbert, conductor)

Mahler: first movement from Symphony No. 4 (Lorin Maazel, conductor)

Offfenbach: Ballet of the Snowflakes from Le voyage dans la Lune (Bramwell Tovey, conductor)

Humperdinck: Children's Prayer from Hansel and Gretel (Andre Kostelanetz, conductor)

